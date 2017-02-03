Bir İnternet Devi Daha Halka Açılıyor!





Snapchat'in ana şirketi Snap'in halka açılacağı kesinleşti. 20 - 25 milyar değerinde olduğu söylenen firma, New York Stock Exchange altında SNAP ibaresiyle görüntülenecek.



Üniversiteyi terk eden Evan Spiegel tarafından kurulan 5 yıllık firma, uzun süredir beklenen halka açılma başvurusunu Perşembe günü yaptı. Los Angeles, ABD merkezli sosyal ağ, en çok gençler arasında ünlü ancak bundan fazlası var. Hizmetin önde gelen kullanıcıları arasında Kim Kardashian, DJ Kahled ve John Mayer gibi isimler var. Snapchat'in Facebook gibi sosyal ağlara kıyasla en belirgin farkı ise gönderileri üst üste biriktirmemesi, bunun yerine belirli bir zaman geçtiğinde silmesi.



2015'te 58,7 milyon dolar, 2016'da ise 404,5 milyon dolar kazanan Snapchat'in günlük 158 milyon kullanıcısının bulunduğu söyleniyor. Firma, başvurusunda yeni artırılmış gerçeklik gözlükleri Spectacles'ın henüz "önemli bir gelir" sağlamadığını belirtiyor. Snapchat şu an genç nüfus içinde çok yaygın ancak halka açık bir firma olarak büyümek için bunun dışına çıkması gerekecek. Snapchat, web sitesine ulaşan ABD'li kullanıcıların yüzde 41'inin 18-34 yaş arasında olduğunu, yüzde 70'inin ise 18-24 yaş aralığında olduğunu söylüyor.