Bir İnek Sulama Kanalına Düştü 13'ü Peşinden Atladı

Bir inek sulama kanalına düştü 13'ü peşinden atladı

Adana'da su içmek isteyen bir inek sulama kanalına düşünce 13 inek peşinden atlayarak mahsur kaldı

Suya giren çoban, çevredeki vatandaşların yardımıyla inekleri telef olmadan sulama kanalından çıkartıldı



ADANA - Adana'da su içmek isteyen bir inek sulama kanalına düşünce 13 inek peşinden atlayarak mahsur kaldı. Çoban, çevredeki vatandaşların yardımıyla inekleri kanaldan çıkarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Batasu 18 büyükbaş hayvanını otlatmak için arkadaşı Yüksel Coşkun ile birlikte Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarına gitti. Bir süre sonra Batasu susayan hayvanlarına su içirmek için kanala iyice yaklaştırdı. Bu sırada bir inek su içerken kanala düştü. İneğin kanala düşmesinin ardından 13 inek de peşinden kanala attı. Batasu 4 ineğini kanala atlamadan kanalın kenarından uzaklaştırdı. Batasu daha sonrada kanala atlayarak ineklerin telef olmaması için mücadele etti. Bu sırada kanal kenarında bulunan arkadaşı Coşkun ile diğer vatandaşlar da kendisine yardım etti. Atılan ipleri ineklere bağlayıp kenara çeken Batasu 14 ineğinin telef olmasının önüne geçti. İbrahim Batasu daha sonra hayvanlarını otlatmaya devam etti.

Yüksel Coşkun, bir ineğin suya düşmesi sonrası koyunların uçurumdan atladığı gibi diğer hayvanların da kendini kanala attığını belirterek, "Hayvanları güçlükle kurtardık. Yoksa hepsi telef olacaktı" dedi.