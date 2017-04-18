Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi

Burak Sergen izleyenleri derinden etkileyecek 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi" oyunu ile sahnelere dönüyor.

Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi

Burak Sergen izleyenleri derinden etkileyecek 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi" oyunu ile sahnelere dönüyor.

Bir pazar günü New York Central Park'ta kaderin ya da tesadüflerin bir araya getirdiği iki kişinin hikayesi. Ailesi ve işine bağlı, toplumun değer yargılarıyla hayatını şekillendiren Peter ve marjinal tavırlar sergileyerek toplum içinde aykırı bir kişiliğe sahip olan Jerry. Kim av, kim avcı belli olmayan tuhaf bir hikaye…"İletişimsizliğin doruğa çıktığı çağımızda sevgi, anlama ve anlaşılma çığlıkları atan bir adamın sesi bu oyun. 

Yazan: Edward Albee

Çeviren: Edanur Hancı

Yöneten: Gökhan Erarslan

Yönetmen Yardımcısı: Şahin Adıgüzel

Sahne ve Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan

Müzik Tasarımı: Hakan Şavklı

Işık Tasarımı: Hakan Hafızoğlu

Hareket Düzeni: Alpaslan Karaduman

Efekt Tasarımı: Ersin Aşar

Afiş Tasarımı: Aysun Kafkaslı

Fotoğraf: İlker Ergin

Reji Asistanları: Cansu Tuncer- Kemal Ağar

Oyuncular:

Jerry: Burak Sergen

Peter: Onur Kırat

Torbacı - Şahin Adıgüzel

Sporcu Kadın - Edanur Hancı

Bağımlı Kadın - Ayşin Ayata

Evsiz - Ferdi Taşkın

Bipolar Kadın - Merve Göydağ 

1 Adam - Serkan Beşiroğlu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Zorlu Performans Sanatları M.

Mekan Adresi : Zorlu Center, 34340,

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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