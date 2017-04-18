Burak Sergen izleyenleri derinden etkileyecek 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi" oyunu ile sahnelere dönüyor.



Bir pazar günü New York Central Park'ta kaderin ya da tesadüflerin bir araya getirdiği iki kişinin hikayesi. Ailesi ve işine bağlı, toplumun değer yargılarıyla hayatını şekillendiren Peter ve marjinal tavırlar sergileyerek toplum içinde aykırı bir kişiliğe sahip olan Jerry. Kim av, kim avcı belli olmayan tuhaf bir hikaye…"İletişimsizliğin doruğa çıktığı çağımızda sevgi, anlama ve anlaşılma çığlıkları atan bir adamın sesi bu oyun.



Yazan: Edward Albee



Çeviren: Edanur Hancı



Yöneten: Gökhan Erarslan



Yönetmen Yardımcısı: Şahin Adıgüzel



Sahne ve Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan



Müzik Tasarımı: Hakan Şavklı



Işık Tasarımı: Hakan Hafızoğlu



Hareket Düzeni: Alpaslan Karaduman



Efekt Tasarımı: Ersin Aşar



Afiş Tasarımı: Aysun Kafkaslı



Fotoğraf: İlker Ergin



Reji Asistanları: Cansu Tuncer- Kemal Ağar



Oyuncular:



Jerry: Burak Sergen



Peter: Onur Kırat



Torbacı - Şahin Adıgüzel



Sporcu Kadın - Edanur Hancı



Bağımlı Kadın - Ayşin Ayata



Evsiz - Ferdi Taşkın



Bipolar Kadın - Merve Göydağ



1 Adam - Serkan Beşiroğlu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Performans Sanatları M.



Mekan Adresi : Zorlu Center, 34340,



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır