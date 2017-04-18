Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi
Burak Sergen izleyenleri derinden etkileyecek 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi" oyunu ile sahnelere dönüyor.
Burak Sergen izleyenleri derinden etkileyecek 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi" oyunu ile sahnelere dönüyor.
Bir pazar günü New York Central Park'ta kaderin ya da tesadüflerin bir araya getirdiği iki kişinin hikayesi. Ailesi ve işine bağlı, toplumun değer yargılarıyla hayatını şekillendiren Peter ve marjinal tavırlar sergileyerek toplum içinde aykırı bir kişiliğe sahip olan Jerry. Kim av, kim avcı belli olmayan tuhaf bir hikaye…"İletişimsizliğin doruğa çıktığı çağımızda sevgi, anlama ve anlaşılma çığlıkları atan bir adamın sesi bu oyun.
Yazan: Edward Albee
Çeviren: Edanur Hancı
Yöneten: Gökhan Erarslan
Yönetmen Yardımcısı: Şahin Adıgüzel
Sahne ve Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan
Müzik Tasarımı: Hakan Şavklı
Işık Tasarımı: Hakan Hafızoğlu
Hareket Düzeni: Alpaslan Karaduman
Efekt Tasarımı: Ersin Aşar
Afiş Tasarımı: Aysun Kafkaslı
Fotoğraf: İlker Ergin
Reji Asistanları: Cansu Tuncer- Kemal Ağar
Oyuncular:
Jerry: Burak Sergen
Peter: Onur Kırat
Torbacı - Şahin Adıgüzel
Sporcu Kadın - Edanur Hancı
Bağımlı Kadın - Ayşin Ayata
Evsiz - Ferdi Taşkın
Bipolar Kadın - Merve Göydağ
1 Adam - Serkan Beşiroğlu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Zorlu Performans Sanatları M.
Mekan Adresi : Zorlu Center, 34340,
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır