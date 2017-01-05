Bir Haftalık Bebeği Ölüme Terk Ettiler

Bursa'da sokağa terk edilen bir haftalık bebek, donmak üzeriyken son anda bulundu.



Millet Mahallesi'nde bir evin önüne bırakılan bebek ağlamaya başladı. Ağlama sesini duyan vatandaşlar, bebeği bularak, durumu hemen sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik bebeği Yüksek İhtisas Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalede minik bebeğin 7 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi. Polis ekipleri her yerde bebeğini bırakan vicdansız anneyi arıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA