Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bir Haftada 543 Gözaltı
Ara
BİST 90.952 %0,00
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,31 %0,89
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bir Haftada 543 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada terör örgütleri PKK ve DEAŞ ile mücadele kapsamında 543 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bir Haftada 543 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada terör örgütleri PKK ve DEAŞ ile mücadele kapsamında 543 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, İçişleri Bakanlığı, P.K.K., Terör, PKK