Bir Haftada 543 Gözaltı
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada terör örgütleri PKK ve DEAŞ ile mücadele kapsamında 543 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada terör örgütleri PKK ve DEAŞ ile mücadele kapsamında 543 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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