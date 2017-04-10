Bir Haftada 43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Ülke genelinde 3-10 Nisan arasında düzenlenen operasyonlarda 33'ü ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.
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