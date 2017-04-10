Bir Haftada 43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Ülke genelinde 3-10 Nisan arasında düzenlenen terör operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 456 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 570, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 77, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında bin 963, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 76 zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda 33'ü ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.



Batman, Bitlis, Erzurum, Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van, Iğdır ve Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca kullanılan 61 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 52 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince, 114 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere bir ton 654 kilogram patlayıcı madde, 68 el bombası, 68'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 107 silah ele geçirildi.



Uyuşturucu operasyonları



Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 73 ilde 585 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Operasyonlarda 4 ton 926 kilogram esrar, 285 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 7 kilogram afyon sakızı, 4 kilogram bonzai, 45 bin 295 kök kenevir, 36 bin 571 uyuşturucu hap ile 419 bin 115 adet kaçak sigara ve 46 ton 341 litre akaryakıt geçirildi, 893 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca 3 bin 100 personelin katılımı ile İzmir merkezli Diyarbakır ve Çanakkale ve Bursa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen planlı operasyonlarda, 162 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan madde ile 24 silah ele geçirildi.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 368'i denizlerde olmak üzere 724 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 154 kişi gözaltına alındı.