Bir Haftada 112 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Bitlis ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 112 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 20-28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarına yer verildi.



Buna göre, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı mücadelesini sürdüren TSK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetleri de yürütmeye devam etti.



Teröristle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgeleri temizlemek ve bahar/yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Siirt Pervari, Diyarbakır Lice, Kulp, Mardin Dargeçit, Tunceli Aliboğazı, Bitlis merkez ve Kars Sarıkamış-Kağızman'da operasyonlar gerçekleştirildi.



Operasyonlarda 112 terörist etkisiz hale getirildi, 53 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 6 RPG-7 roketatar, bir adet 60 mm'lik havan, 4 keskin nişancı tüfeği, bir SA-18 güdümlü füze mühimmatı, 2 tabanca ve 78 el bombası ele geçirildi.



109 el yapımı patlayıcı imha edildi, 7 bin 440 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde bulundu.



Operasyonlarda teröristlere ait 69 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.



Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler sonucunda 50 kilogram toz ve 579 kilogram kubar esrar, yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu ve 26 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 765 kişi yakalandı.



Operasyonlarda 12 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.



Suriye'nin kuzeyindeki harekat



Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdidi ve saldırılarını önlemek, yerinden edilenlerin yurtlarına dönüşüne katkı vermek, sivilleri korumak ve sivillerin terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen harekatta, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azaz ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.