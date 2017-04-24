Bir Hafta Önce Kaybolan Gencin Cesedi Aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hafta önce kaybolan ve haber alınamayan gencin cesedinin aranması çalışmalarına başlandı. Manavgat Irmağına düşme ihtimali göz önünde bulundurulan genç için balık adamların yaptığı arama ilk gün sonuçsuz kaldı.



4 yıl önce Manavgat'a gelerek bir taraftan otelde çalışırken diğer taraftan nakliyecilik yapan 27 yaşındaki İlhan Uzun 17 Nisan Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesinde bulunan evinden ayrılmış, aradan geçen 1 haftada kendisinden haber alınamamıştı. İlhan Uzun'un son olarak Manavgat ırmağı istikametine giderken görülmesini dikkate alan Emniyet güçleri tarafından Uzun'un ırmağa atlamış veya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine ırmakta arama çalışması başlatıldı.



İşe gelmeyince polise bildirdiler



İlhan Uzun'un evden ayrılırken üzerinde eşofman olduğu, nakliyecilik yaptığı kamyonetinin de evin önünde bulunduğu bildirildi. Evin bulunduğu yerin yakınındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarında İlhan Uzun'un evden çıkarak 7001 Sokakta yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bayan arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin evinin bulunduğu sokak istikametine saptığı, kısa bir süre sonra bu kez geri dönerek başka bir sokağa girip gözden kaybolduğu tespit edilmişti.



Kaybolduğu gece İlhan Uzun ile birlikte olan arkadaşları işe gelmemesi nedeniyle emniyete giderek durumu bildirdi. Diğer taraftan oğlunun kaybolduğu haberi üzerine Manavgat'a gelen baba Mehmet Uzun, ilk olarak oğlunun son gece beraber olduğu arkadaşlarından bilgi aldıktan sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.



Oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirten Mehmet Uzun, oğlunu gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermelerini istemişti.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler Yukarı Hisar Mahallesi ile Yukarı Pazarcı mahallesini birbirine bağlayan yeni yaya köprüsünün çevresinde arama gerçekleştirdi. Kurbağa Adamların Manavgat ırmağını kıyıdan taramasından bir sonuç alınamadı. - ANTALYA