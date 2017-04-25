Bir Gün'ün tınısı bu albümde

Gün akışını müzikal bir anlatımla aktaran albüm şehir ve insan sesleri eşliğinde günü doğumundan batımına kadar işliyor. 9 parçadan oluşan albüm Kabak & Lin Records etiketi ile tüm dijital platformlarda.

Örnekleme, doğaçlama, elektronik ve akustik özellikleriyle bezenmiş, çeşitli tarzları içinde barındıran , kinematik müzik grubu BGBA, üçlü serinin ilk albümü ile dinleyicinin karşısında. 52 dakikalık albüm saksofonda Barış Ertürk, vibrafonda Tunç Çakır, çelloda Yasemin Özler ve davulda Kerem Öktem'den oluşuyor. Temelde saksafon, cello, vibrafon ve davuldan oluşan grubun müziği kimi zaman da vurmalılar, glockenspiel, kalimba, bas klarinet, trompet ve sentezleyicilerin de katılımıyla renkleniyor.