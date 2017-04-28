Bir Gün Arayla Aynı Şarampole İkinci Otomobil Yuvarlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir gün arayla aynı şarampole ikinci otomobil yuvarlandı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Akyazı D140 Karayolu Şerefiye - Reşadiye yolu mevkiinde Dokurcun - Akyazı istikametinde gitmekte olan 25 yaşındaki Turgay A. hakimiyetindeki 54 H 0738 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgay A., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.



Öte yandan, geçtiğimiz çarşamba günü aynı yerde meydana gelen kazada sürücü Nuri D. şarampole uçarak ağır yaralanmıştı. Bugün de meydana gelen kazada, bir gün arayla aynı yere ikinci otomobil yuvarlandı. - SAKARYA