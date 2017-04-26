Bir Facia Yaşanmadan Çözüm Istiyorlar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mahallenin iki yakasını birbirine bağlayan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Vatandaşlar bir facia yaşanmadan sorunun çözülmesini istiyor. Muğla İl Özel İdare ve vatandaş işbirliğinde, Eşen Çayı üzerine inşa edilen 60 metre uzunluğundaki demir köprünün ayaklarında, geçen Ocak ayındaki sel nedeniyle aşınma meydana geldi. Akarsuya basan ayaklarından biri eğilince, çökme meydana gelen köprünün demir korkulukları da eğildi. Sarısüleymanlar Mevkii'nin içme suyu boru hattını da üzerinde taşıyan köprüde, yıkılma tehlikesi geçiriyor. Köprüden her gün, öğrenci servis araçları ve orman işçilerinin de aralarında bulunduğu onlarca kişi geçiyor.



Sarısüleymanlar Mevkii'nden gelerek köprü önünde toplanan yaklaşık 25 kişi durumu protesto etti. Köprüyü kullanmamaları durumunda yollarının 20 kilometre uzadığını söyleyen vatandaşlar, tamirat çalışmasının biran önce başlamasını istediler.



"KÖPRÜNÜN SAHİBİNİ BULAMADIK"



Atlıdere Mahalle Muhtarı Abdurrahman Güngör, köprüdeki yıpranma nedeniyle mahallenin iki yakasında yaşayan vatandaşların sosyal bağlarının koptuğunu, su debisinin arttığı dönemlerde kimsenin köprüden geçmeye cesaret edemediğini söyledi.



Akrabaların misafirliğe gelip gitmeyi bıraktığını anlatan Güngör, düğün ve yemeklere de diğer yakadan kimsenin gelemediğini kaydetti. Köprünün tamiratıyla ilgili verdiği dilekçelerden bir sonuç alamadığını bütün yetkili birimler geldi, köprüyü inceledi. Ancak köprünün sahibini bulamadık. Şuan vatandaşlarımızın can güvenliği yok" dedi.



(Murat Yalçın / İHA)