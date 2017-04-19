Bir Evlilikten Sahneler

Ingmar Bergman'ın muhteşem filmi "Bir Evlilkten Sahneler" tiyatro sahnesine taşınıyor.

Bir Evlilikten Sahneler

Ingmar Bergman'ın muhteşem filmi "Bir Evlilkten Sahneler" tiyatro sahnesine taşınıyor.

"Gırtlağımıza Kadar Boş İnançlara Gömüldük Farkında Mısın?"

"Sence Büyük Bir Yanılgı İçinde Miyiz?"

İzleyicide duvara çarpma hissi yaratan, kafalarda tüm insani varoluş savaşının sorularını sorduran Ingmar Bergman'ın muhteşem filmi Bir Evlilikten Manzaralar tiyatroya uyarlandı. Kadın erkek ilişkilerini en çarpıcı haliyle sahneye koyan oyun, iki cinsin kendilerine ve çevrelerine dair verdiği varoluş savaşını, çuvallamalarını, zaferlerini, yenilgilerini, kendilerini bir yere koyma çabalarını evlilik çerçevesinde anlatıyor. İzlerken herkesin kendinden bir şeyler bulduğu, benliğini ve dünyayı sorguladığı oyun, güçlü bir mizansen ve çarpıcı diyaloglarla örülü. Atölye CUT tarafından sahneye koyulan, Umut Burçin Gülseçgin'in  yönettiği bu iki kişilik oyunun oyunculuğunu Serap Matyaş ve Uğur Biçer üstleniyor. 55 dakika süren oyun tek perde gösteriliyor.   

Yazan: Ingmar Bergman

Uyarlayan: Serap Matyaş

Süre: 55 DK / Tek Perde

Oyuncular: Serap Matyaş, Uğur Biçer

Fotoğraf-Afiş: Mehmet Çakıcı

Yönetmen: Umut Burçin Gülseçgin

Işık: Ulaş Yatkın

Müzik: Serkan Emre Çiftçi

Asistanlar: Murat İnan, Melisa Vardal, Egesu Özkara

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Ezop Sahne

Mekan Adresi : Vişnezade Mah. Sporcu Adil Sokak, 2/A/3

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Bir Evlilikten Sahneler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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