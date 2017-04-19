Ingmar Bergman'ın muhteşem filmi "Bir Evlilkten Sahneler" tiyatro sahnesine taşınıyor.



"Gırtlağımıza Kadar Boş İnançlara Gömüldük Farkında Mısın?"



"Sence Büyük Bir Yanılgı İçinde Miyiz?"



İzleyicide duvara çarpma hissi yaratan, kafalarda tüm insani varoluş savaşının sorularını sorduran Ingmar Bergman'ın muhteşem filmi Bir Evlilikten Manzaralar tiyatroya uyarlandı. Kadın erkek ilişkilerini en çarpıcı haliyle sahneye koyan oyun, iki cinsin kendilerine ve çevrelerine dair verdiği varoluş savaşını, çuvallamalarını, zaferlerini, yenilgilerini, kendilerini bir yere koyma çabalarını evlilik çerçevesinde anlatıyor. İzlerken herkesin kendinden bir şeyler bulduğu, benliğini ve dünyayı sorguladığı oyun, güçlü bir mizansen ve çarpıcı diyaloglarla örülü. Atölye CUT tarafından sahneye koyulan, Umut Burçin Gülseçgin'in yönettiği bu iki kişilik oyunun oyunculuğunu Serap Matyaş ve Uğur Biçer üstleniyor. 55 dakika süren oyun tek perde gösteriliyor.



Yazan: Ingmar Bergman



Uyarlayan: Serap Matyaş



Süre: 55 DK / Tek Perde



Oyuncular: Serap Matyaş, Uğur Biçer



Fotoğraf-Afiş: Mehmet Çakıcı



Yönetmen: Umut Burçin Gülseçgin



Işık: Ulaş Yatkın



Müzik: Serkan Emre Çiftçi



Asistanlar: Murat İnan, Melisa Vardal, Egesu Özkara



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Ezop Sahne



Mekan Adresi : Vişnezade Mah. Sporcu Adil Sokak, 2/A/3



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Bir Evlilikten Sahneler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır