Bir Ermeni Ailesinin Göç Hikayesi

Oyunun öncesinde duduk ve tanbur eşliğinde bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Seyircisinin büyük beğenisini kazanan oyun ayakta alkışlandı.

Oyunun konusu;

Yıl 1913. Anadolu Coğrafyası dış güçlerin yaratmaya çalıştığı bir kaosun eşiğindedir. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmaktadır. Bir grup Ermeni Ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul'a, sonra Paris'e gitmek zorunda kalır. Yıl 1941 dünya siyaseti daha da büyük bir çıkmaza sürükler onları. Büyüdükçe büyüyen tehlike, yaklaşan savaş, Anadolu özlemi, içinden çıkılmaz bir hale gelince ne yapacaklardır?

Oyunda; Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik, Ersin Sanver, Esin Umulu, İrem Erkaya, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Musa Arslanali, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Samet Silme, Seda Yılmaz, Şirin Asutay, Yasemin Tunca ve Yılmaz Aydın rol alıyor.

Oyun, 12-15 Nisan 2017 ve 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

