Üniversite öğrencileri tarafından başlatılan "Bir el bin umut" projesi kapsamında toplanan malzemeler, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin çocuklarına dağıtılacak.



Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından Yetişme Çağı Çocukları Koruma Derneği işbirliğinde, cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutukluların çocukları yararına, "Bir el bin umut" projesi başlatıldı.



Proje kapsamında toplanan kitap, giysi, oyuncak ve müzik aletlerinden oluşan malzemeler, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ulaştırılacak.



Proje ekibi, Adalet Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde kalan çocuklarına yönelik ilerleyen günlerde müzik dersi vermeyi planladıklarını belirtti.