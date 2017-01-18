Bir El Bin Umut' Cezaevindeki Çocuklara Umut Oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin, Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği ile işbirliği içerisinde yapmış olduğu "Bir El Bin Umut" projesi cezaevindeki çocukların sesi oldu.



Cezaevinde bulunan ve suça sürüklenen çocukların toplumdan dışlanmak yerine onları topluma kazandırmak amacıyla yola çıkan proje ekibi, topladıkları kitap, kıyafet (bot, mont, pantolon, kazak), oyuncak ve ileride açılmasını planladıkları müzik dersi için gitar yardımında bulundular.



Proje kapsamında suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması amacıyla bir alışveriş merkezinde konuyla ilgili bilgi vermek için Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri ile dernek üyeleri stand açarken, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen yardımların cezaevinde bulunan suça sürüklenen çocuklara en kısa sürede ulaştırılacağı öğrenildi. - TRABZON