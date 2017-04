Bir dönemlerin gözde mesleği hamutçuluk teknolojiye yenik düştü



GAZİANTEP - Geçmişte en gözde mesleklerden olan hamut yapımı, ilginin her geçen gün azaldığı kara sabanla birlikte teknolojiye yenik düştü.

Tarım arazilerinin kara sabanla sürüldüğü dönemlerde en gözde meslekler arasında yer alan hamut, gelişen teknolojiye yenik düşen mesleklerin başında yer alıyor. At boyunlarında kullanılan meşin halka olan hamudun yapımı, otomobillerin piyasaya çıkması ve at arabalarına olan rağbetin azalması ile eski şaşalı günlerini geride bırakmaya başladı. Meslek, tarlalarda traktörün kullanılmaya başlamasının ardından ise kara saban ile birlikte tamamen unutulma aşamasına geldi.

25 yıllık hamut ustası Doğan Çobanoğlu, "Hamut at arabasını da ve çift sürerken atların boyununa takılan alettir. Eskisi kadar talep yoktur .10 yıl önce talep çoktu ve yapan kişi sayısı da fazlaydı ama şimdi talepte çok az mesleği yapan kişi de azaldı.Teknoloji geliştikçe hamut mesleğine ilgi de azaldı. Eskiden tarımla uğraşan köylüler çift sürmek için at gücünü kullanırken, şimdi ise traktörle yapılıyordu. Şuanda ise traktörün giremediği yamaç ve ağaçlı bölgelerde kullanılıyor. Eskiden her şey at arabasıyla yapılırdı ve at arabasının olmazsa olmazı hamuttu. Şimdi ise her şey teknoloji ile yürüyor" İfadelerini kullandı.

Eleman Yetişmiyor

Son yıllarda eleman yetişmediğini anlatan Doğan Çobanoğlu, "Teknolojinin gelişmesiyle beraber at gücü ortadan kalktı ve hamuta olan ilgi azaldı. Bu yüzden kazançlarımız da düştü .Bu nedenden dolayı yeni yetişen elaman yoktur. Eleman sıkıntımız günden güne artıyor" dedi.

Gaziantep'te üretilen az sayıdaki hamutlar ise sipariş üzerine yapılırken, bölge kırsalının yanı sıra Karadeniz başta olmak üzere engebeli arazilerinde kullanılmak üzere gönderiliyor.

