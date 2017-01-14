Bir dönem yetmez, iki dönem olsun

Mardinli vatandaşların ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Beşir Tunç, Başkan Muhittin Selvitopu'nun çalışmalarına övgülerde bulunarak bir çok projesinin tek döneme yetmeyeceğini ifade etti ve "Umarım bir dönem daha Başkan olarak devam edersiniz."sözleriyle de temennide bulundu.

Toplantıda konuşan İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Beşir Tunç Karabağlar'ın İzmir'in en büyük aktif ilçesi olduğuna değinerek, "Bu aktifliği sağlayan Başkan Selvitopu'dur. Kendisi, Mardinlileri çok seven ve benimseyen birisidir. Ben kendisine hoş geldiniz diyorum" dedi.

81 il bir arada yaşıyor

Karabağlar'da ağırlıklı Mardinliler, Erzurumlular, Aydın ve Manisalılar başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinden insanların bir arada yaşadığını hatırlatan Başkan Selvitopu ise "Hepimiz Karabağlarda bir arada yaşayan, paylaşan ve nefes alan insanlarız. Sorunları da bir arada daha rahat çözüp paylaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Parti rozetimi kenara koydum

Başkan olduktan sonra parti rozetini bir kenara koyduğunu belirten Sevitopu, 500 bin insana layık olmaya çalıştıklarını ifade ederek, amaçlarının Karabağlar'ı daha modern ve daha güzel bir ilçe haline getirmek istediklerini ifade etti.

İmar Planlarını değiştiryoruz

Karabağlar'ın planlamasını yaptıklarını ve ilçenin geleceğine yön verecek imar planı çalışmalarını bu yıl içerisinde neticelendireceklerini de vurgulayan Selvitopu, ayrıca ilçe sınırları içerisinde bulunan devlete ait 2 alan bulunduğunu ve bunları kente kazandırmak istediklerini söyledi.

Başarılı olacağına inanıyorum

Selvitopu, "Poligon Deresi askeri alanın taşınması söz konusu. Taşınıldığı takdirde kente rekreasyon alanı olarak kazandırılmasını istiyoruz. Yine 550 dönüm Uzundere Yaşar Kemal Mahallesi, TOKİ konutlarının hemen yanında yer var. Burada da İzmirlilerin yararlanacağı bir yer yapılması amacındayız. STK ve kamuoyunun desteğiyle bu işlerin başarı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Başkan Selvitopu'na teşekkür

Başkan Selvitopu'nun konuşmasından sonra söz alan Büyükşehir ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi İmmet Tunç ise Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara muhalefet olarak destek sağladıklarını hatırlatarak, Başkan Selvitopu'na ilçe için yaptığı emek ve çabalar için teşekkür etti.

Toplantıya CHP Konak İlçe Başkanı ve aynı zamanda İzmir Mardinliler Federasyonu yönetiminde de görev alan Mehmet Şakir Başak da katıldı.

Bir dönem daha devam edersiniz

Konuşmaların sonunda İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Beşir Tunç, Başkan Muhittin Selvitopu'na yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederek, plaket sundu. Tunç ayrıca. Muhittin Selvitopu'nun bir çok projesinin tek döneme yetmeyeceğini belirterek. "Umarım bir dönem daha Başkan olarak devam edersiniz" temennisinde bulundu.

