Bir Devrin Sonu: Penguen Dergisi Kapanıyor!

Türkiye'nin en çok satan mizah dergilerinden biri olan ve sektörü neredeyse domine eden Penguen dergisi kapanıyor.



Yaklaşık 4 sayı sonra yayın hayatına son verecek olan derginin kapanma sebebi ise hayli üzücü: Maddi imkansızlık. Hayranlarına Twitter üzerinden yaptığı bir duyuru ile bu acı kararı açıklayan ekip, yayın hayatına 2002'de başlamıştı.



Tam 15 yılı deviren Penguen, yaratıcı ve ünlü karikatürist kadrosunun yanı sıra edebi kadrosu ile de tanınıyor. Bildiğimiz üzere Ece Temelkuran ve Ahmet Ümit bir süre kadroda bulunmuş ve dergiye kısa hikayeler kazandırmıştı.



Leman Dergisi'nden ayrılan Metin Üstündağ, Bahadır Baruter, Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu ve arkadaşlarınca Eylül 2002'de kurulan, ilk sayısı 25 Eylül 2002 günü yayınlanan Penguen dergisinin yayımlayacağı sadece 4 sayı kaldı.



Twitter üzerinden bir takipçisine cevap veren ünlü karikatürist Serkan Altuniğne ise daima bir yol bulunacağını ve umutlu olduklarını söyledi.



Penguen dergisi bugüne dek hicvi komediyle başarı şekilde birleştirmesi sonucunda bu kadar büyük bir hayran kitlesine ulaştı.