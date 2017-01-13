Bir Delinin Hatıra Defteri - Atölye Tiyatrosu

Bir şizofrenin iç dünyasının anlatıldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu Alternatif Sahne'de seyircisiyle buluşuyor.



2015 Rusya Yalta Anton Çehov Uluslararasi Tiyatro Festivali Rus Klasiğini En İyi Yorumlayan Tiyatro Ödülü



2014 Rusya Arkhangelsk Uluslararasi Tiyatro Festivali Rusya'da Türkçe Sahnelenmiş İlk Tek Kişilik Rus Klasiği Bir Delinin Hatıra Defteri prömiyerini 2004 yılında yaptı. Savaş Mutlu'nun rejisini yaptığı Aksentiy İvanoviç Poprişçin karakterini Erdem Topuz'un canlandırdığı ölümsüz eserin, kostüm tasarımını İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan Onur Uğurlu, dekor tasarımını Savaş Mutlu ve Rus dekor tasarım sanatçıları üstlendi. Oyunun müzikleri Atölye Tiyatrosu tarafından özel bir seçkiyle hazırlandı.



Bir Delinin Hatıra Defteri İstanbulda, turnelerde ve Üniversitelerde 100'ü aşkın gösteriyle seyircisiyle buluşurken 2006 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde başhekimliğim özel izni ve davetiyle iki özel gösteriyle akıl hastaları ve hastane personeliyle buluştu. Bu çok riskli iki gösteri büyük bir coşkuyla karşılanırken hem Atölye Tiyatrosu'nun hem de Türk Tiyatro tarihinin unutulmazları arasına girdi.



2013 yılında Aydın Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünün düzenlediği ölümsüz yazar Nikolay Gogol'u anma etkinliklerinde özel bir gösteriyle yer alan Atölye Tiyatrosu ve Bir Delinin Hatıra Defteri, Rus profesör, doçent ve eğitim kadrosu ve öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken oyunun ilk Rusya turnesi fikri olgunlaşmaya başladı.



23 Eylül 2014'te Rusya Arkhangelsk Uluslararası Tiyatro festivalinde Lomonosov Tiyatrosunda 1000'e yakın Rus seyirciye Türkçe sergilenen oyun büyük bir ilgiyle karşılanırken Rusya Ana Haber bültenlerinde benzersiz başarısıyla kendine yer bulmuş ve Türk tiyatro tarihi adına da Türkçe sahnelenmiş ilk tek kişilik Rus klasiği olmasıyla bir ilki gerçekleştirmiştir.



Bu başarıdan tam bir yıl sonra bu kez Rusya'nın Yalta şehrinde 2015 Anton Çehov Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 8 Eylül tarihinde Rus seyircileri ve Tiyatro eleştirmenleriyle yine Türkçe buluşan oyun Anton Çehov ödülü için yarışmış ve ülkemize Rus klasiğini en iyi yorumlayan tiyatro ödülü ile dönmüş ve bir ilki gerçekleştirmiştir.



Savaş Mutlu'nun cesur rejisi ve oyuncu Erdem Topuz'un şaşırtıcı enerjisi ve samimiyeti ile "Bir delinin hatıra defteri" 11. yılında seyircisiyle kendi sahnesi Atölye Tiyatrosu-Alternatif Sahne'de ve turnelerde buluşmaya devam ediyor.