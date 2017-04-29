Süpervizör: İvan Zielinski



İstanbul Tiyatro Topluluğundan dünyaca ünlü yazar Nikolay GOGOLun büyük eseri Bir Delinin Hatıra Defteri, farklı bir yorumla 11 Hastalık. Komedisi yükseltilmiş bir versiyon. Sıradan bir adamın hiç de sıradan olmayan bir şekilde her 10 dk da bir farklılaşan ruh halinde 11 hastalığını farketmeden psikolojisinin değişimi.. Bu adamın delirme evrelerini Ankara turnesinde izlemeye hazır mısınız..Oyun 5. yılında İstanbul,Ankara,Eskişehir,Bursa turnelerinde seyirciyle buluşmaktadır.



Oyun başladıktan sonra içeri alım yapılmamaktadır.



İndirimli bilet öğrenci,emekli ve 60 yaş üstü için geçerlidir.



Ankara turnesinde sahne, Yenimahalle metro istasyonu yakınındadır.





Tür: Dram / Komedi uyarlaması





Süre: 1 Saat 30 Dakika





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Kostüm: Jose Plaza





Oyuncular: Saygın Aşan





Yazan: Nikolay GOGOL





Yöneten: Saygın Aşan





Müzik: Solo Keman





Perde: 2 Perde



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu



Mekan Adresi : İvedik Cad. Yenimahalle Belediyesi Yanı Yenimahalle / ANKARA



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Bir Delinin Hatıra Defteri (Ankara Turnesi)



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır