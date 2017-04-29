Bir Delinin Hatıra Defteri (Ankara Turnesi)

Süpervizör: İvan Zielinskiİstanbul Tiyatro Topluluğundan dünyaca ünlü yazar Nikolay GOGOLun büyük eseri Bir Delinin Hatıra Defteri, farklı bir yorumla 11 Hastalık. Komedisi yükseltilmiş bir versiyon.

Bir Delinin Hatıra Defteri (Ankara Turnesi)

Süpervizör: İvan Zielinski

İstanbul Tiyatro Topluluğundan dünyaca ünlü yazar Nikolay GOGOLun büyük eseri Bir Delinin Hatıra Defteri, farklı bir yorumla 11 Hastalık. Komedisi yükseltilmiş bir versiyon. Sıradan bir adamın hiç de sıradan olmayan bir şekilde her 10 dk da bir farklılaşan ruh halinde 11 hastalığını farketmeden psikolojisinin değişimi.. Bu adamın delirme evrelerini Ankara turnesinde izlemeye hazır mısınız..Oyun 5. yılında İstanbul,Ankara,Eskişehir,Bursa turnelerinde seyirciyle buluşmaktadır.

Oyun başladıktan sonra içeri alım yapılmamaktadır.

İndirimli bilet öğrenci,emekli ve 60 yaş üstü için geçerlidir.

Ankara turnesinde sahne, Yenimahalle metro istasyonu yakınındadır.


Tür: Dram / Komedi uyarlaması


Süre: 1 Saat 30 Dakika


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Kostüm: Jose Plaza


Oyuncular: Saygın Aşan


Yazan: Nikolay GOGOL


Yöneten: Saygın Aşan


Müzik: Solo Keman


Perde: 2 Perde

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu

Mekan Adresi : İvedik Cad. Yenimahalle Belediyesi Yanı Yenimahalle / ANKARA

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Bir Delinin Hatıra Defteri (Ankara Turnesi)

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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