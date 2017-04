Bir Delinin Hatıra Defteri, 27 Nisan'da ikincikat'ta sahnelenecek.



2015 Uluslararası Anton Çehov Tiyatro festivalinde 08.09.2015 tarihinde Rusya'da yine Türkçe oynamış ve "Rus oyununu en iyi yorumlayan tiyatro" olarak ödül almıştır.



2014 Arkhangelsk Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkçe sahnelenen ilk Rus klasiği, İstanbul'da yeninden tiyatroseverlerle buluşuyor.



Yazan: Nikolay Gogol



Yöneten: Savaş Mutlu



Oyuncu: Erdem Topuz



Kostüm Tasarımı: Onur Uğurlu



Dekor Tasarımı: J. Nikolay Raskov



Poprişçin, bir garip dünyalı... En acımasız şekillerde aşağılandığı, itilip kakıldığı, haksız rekabete zorlandığı ve "şanslı doğanlar" tarafından ezildiği günler de olmuş (ki bunlar çoğunlukta!), insan yerine konulduğu, saygı gördüğü günlerde...



Evet sıradan bir dünyalı Poprişçin... Gelin şimdi onun dünyasına bir giriş yapın: Soyluların dünyasında kendine yer açmaya çalışan minnacık bir memur, sınıflara bölünmüş bir ülkenin çocuğu Poprişçin... Üstlerine gereken saygıyı göstermesine rağmen kendi alt sınıfından "hak ettiği saygıyı" göremez bir türlü. Bu yüzden durmadan bulunduğu konuma lanet eder, herkes gibi o da kısa yoldan bir üst sınıfa geçmenin hesapları peşindedir hep...



Soylu kimlikle anılmaya başlandığındaysa ilk yapacağı şey, sanılanın aksine, bu kötü gidişata dur demek değil, şu an kendi gibi memur olanları aşağılamak olacaktır. Düzeni değiştirmeyi düşünebilecek kadar bir entelektüel birikime bile sahip değildir henüz ve aslında toplumun ona dayattığı kurallara boyun eğen kişiliğiyle, sadece ve sadece kendini kurtarmaya adamış bir adam olmasıyla, düzenin içinde, görevini başarıyla yerine getiren, iyi de bir bireydir. Bu yüzden toplumdan bağımsız bir tek görüş, bir tek bakış açısı da yoktur beyninin içinde...



Hayata taktığı at gözlüğünün elverdiği kadarıyla bakıp, o sınırlar içinde kendine bir amaç edinmiş ve bunu hayata geçirmeye ant içmiş bir zavallıcık, Poprişçin... Ki, maalesef bulunduğu toplumda bu ona hazır tepside sunulmayacaktır. Durmadan olasılık hesaplarına girişse de ne fayda, başladığı yerden bir adım bile öteye gidemez ve yorulduğunda belki de o güne kadar yaptığı en akıllıca şeyi yapar; soylulara yama olup soylu ilan edilmeyi beklemektense, bir anda kendini soylu ilan eder.



Oyuncu Erdem Topuz'un ağzından: "Bu küçük adamın hikayesini oynamak, oyunculuk serüvenimin ve belki de hayatımın en uzun ve en tatlı yolculuğuydu. Kafamızda binlerce soruyla, sürekli peşinden koştuğumuz ve bir türlü yakalayamadığımız, tutunamadığımız küçücük hayatlarımızın bence en güzel özeti olan bu oyunu, umarım oynamaktan aldığım keyifle izlersiniz."



"Savaş Mutlu'nun yönetmiş olduğu, Erdem Topuz'un da oynadığı 'Bir Delinin Hatıra Defteri' isimli oyunumuz, geçen seneki Rusya Arkhangelsk Uluslararası Tiyatro Festivali'ndeki büyük beğeni toplayan gösterisinden sonra bu yıl 2015 Uluslararası Anton Çehov Tiyatro Festivali'nde 8 Eylül 2015 tarihinde Rusya'da yine Türkçe oynanmış ve Rus oyununu en iyi yorumlayan tiyatro olarak ödül almıştır." - Atölye Tiyatrosu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Bir Delinin Hatıra Defteri



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır