Bir Delinin Hatıra Defteri
Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor.
Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor.
Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan bir Delinin Hatıra Defteri 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve ülkemizde ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri üç kez, üç değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun 50. yıl kutlaması olarak gündeme geliyor. Gogol'un toplumsal kara mizah başyapıtı bir kez daha güldürürken içimizi acıtacak.
Yazan: Nikolay Gogol
Türkçesi: Coşkun Tunçtan
Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Genco Erkal
Müzik: Mete Sakpınar
Sahne Tasarımı: Duygu Sağıroğlu
Giysi: Özlem Kaya
Fotoğraf: Vedat Açıkalın
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Trump Towers
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Bir Delinin Hatıra Defteri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır