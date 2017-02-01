Bir Delinin Hatıra Defteri

Nikolay Vesilyeviç Gogol'un muhteşem eserini bir de tiyatro siyah beyaz'ın yorumu, Alparslan Mehmet Bıyık'ın performansı ile izleyin.



Oyun, çevresinde sürekli aşağılanıp alay edilen sıradan bir devlet memurunun platonik aşkı olan burjuva kızının bir asilzadeyi sevdiğini öğrenmesiyle yıkılması ve hedef değiştiren hayallerinin, soylu bir beyzade, kral olmaya yönelmesi ve sonuçta delirerek "İspanya Kralı" olmuş bir halde, akıl hastanesine kapatılmasını konu alıyor.



Oyun, ast-üst ilişkileri çerçevesinde, sınıf çatışması yaşayan ve daraık bir alana sıkışmış, sevimli bir yedinci derece memurun hikayesidir. Oyunumuzun karakteri Aksenti Ivanoviç Poprişçin kimi zaman eğlenceli, kimi zaman da seyircinin gözlerinin içine bakarken "Sizin benden farkınız nedir?" sorusunu dramatik bir yapı içerisinde izlettirmektedir.



Yazan: Nikolay Vasilyeviç Gogol



Çeviri: Nihal Yalaza Taluy



Yönetmen: Ersin Erçin



Supervizör: Ayla Algan



Asistan: Berat Dimdik



Işık: Tiyatro Siyah Beyaz Teknik Kadro



Dekor Uygulama: Ahmet Köseoğlu – Osman Çapan



Kostüm: Neşe Hatun



Makyaj Tasarım: Elif Hatun



Afiş Tasarım: Muhammed Özol



Müzik: Karosri



Oynayan: Alparslan Mehmet Bıyık



Genel koordinatör: Muhammed Ulutaş