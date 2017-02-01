Bir Delinin Hatıra Defteri

Nikolay Vesilyeviç Gogol'un muhteşem eserini bir de tiyatro siyah beyaz'ın yorumu, Alparslan Mehmet Bıyık'ın performansı ile izleyin.

Bir Delinin Hatıra Defteri

Nikolay Vesilyeviç Gogol'un muhteşem eserini bir de tiyatro siyah beyaz'ın yorumu, Alparslan Mehmet Bıyık'ın performansı ile izleyin.

Oyun, çevresinde sürekli aşağılanıp alay edilen sıradan bir devlet memurunun platonik aşkı olan burjuva kızının bir asilzadeyi sevdiğini öğrenmesiyle yıkılması ve hedef değiştiren hayallerinin, soylu bir beyzade, kral olmaya yönelmesi ve sonuçta delirerek "İspanya Kralı" olmuş bir halde, akıl hastanesine kapatılmasını konu alıyor. 

Oyun, ast-üst ilişkileri çerçevesinde, sınıf çatışması yaşayan ve daraık bir alana sıkışmış, sevimli bir yedinci derece memurun hikayesidir. Oyunumuzun karakteri Aksenti Ivanoviç Poprişçin kimi zaman eğlenceli, kimi zaman da seyircinin gözlerinin içine bakarken  "Sizin benden farkınız nedir?" sorusunu dramatik bir yapı içerisinde izlettirmektedir. 

Yazan: Nikolay Vasilyeviç Gogol

Çeviri: Nihal Yalaza Taluy

Yönetmen: Ersin Erçin

Supervizör: Ayla Algan

Asistan: Berat Dimdik

Işık: Tiyatro Siyah Beyaz Teknik Kadro

Dekor Uygulama: Ahmet Köseoğlu – Osman Çapan

Kostüm: Neşe Hatun

Makyaj Tasarım: Elif Hatun

Afiş Tasarım: Muhammed Özol

Müzik: Karosri

Oynayan: Alparslan Mehmet Bıyık

Genel koordinatör: Muhammed Ulutaş

Kaynak: Etkinlik.io

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