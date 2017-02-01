Nikolay Vesilyeviç Gogol'un muhteşem eserini bir de tiyatro siyah beyaz'ın yorumu, Alparslan Mehmet Bıyık'ın performansı ile izleyin.
Oyun, çevresinde sürekli aşağılanıp alay edilen sıradan bir devlet memurunun platonik aşkı olan burjuva kızının bir asilzadeyi sevdiğini öğrenmesiyle yıkılması ve hedef değiştiren hayallerinin, soylu bir beyzade, kral olmaya yönelmesi ve sonuçta delirerek "İspanya Kralı" olmuş bir halde, akıl hastanesine kapatılmasını konu alıyor.
Oyun, ast-üst ilişkileri çerçevesinde, sınıf çatışması yaşayan ve daraık bir alana sıkışmış, sevimli bir yedinci derece memurun hikayesidir. Oyunumuzun karakteri Aksenti Ivanoviç Poprişçin kimi zaman eğlenceli, kimi zaman da seyircinin gözlerinin içine bakarken "Sizin benden farkınız nedir?" sorusunu dramatik bir yapı içerisinde izlettirmektedir.
Yazan: Nikolay Vasilyeviç Gogol
Çeviri: Nihal Yalaza Taluy
Yönetmen: Ersin Erçin
Supervizör: Ayla Algan
Asistan: Berat Dimdik
Işık: Tiyatro Siyah Beyaz Teknik Kadro
Dekor Uygulama: Ahmet Köseoğlu – Osman Çapan
Kostüm: Neşe Hatun
Makyaj Tasarım: Elif Hatun
Afiş Tasarım: Muhammed Özol
Müzik: Karosri
Oynayan: Alparslan Mehmet Bıyık
Genel koordinatör: Muhammed Ulutaş
Bir Delinin Hatıra Defteri
Nikolay Vesilyeviç Gogol'un muhteşem eserini bir de tiyatro siyah beyaz'ın yorumu, Alparslan Mehmet Bıyık'ın performansı ile izleyin.
Nikolay Vesilyeviç Gogol'un muhteşem eserini bir de tiyatro siyah beyaz'ın yorumu, Alparslan Mehmet Bıyık'ın performansı ile izleyin.