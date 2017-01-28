"Bir Damla, Bin Umut" deyip Kan Bağışladılar

Zeytinburnu Belediyesi, Türk Kızılayı'nın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vererek, belediye binasında kurulan alanda kan verdi. Çağrıya kayıtsız kalmayan Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kasap da belediye çalışanlarıyla birlikte kan bağışında bulundu.

"KAN BAĞIŞI ACİL DEĞİL SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR"

Kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kasap, "Dünyada ve ülkemizde birçok mazlum ve hasta insana el uzatan Türk Kızılayı'nın kan stoklarındaki düşüşten dolayı yaptığı davetten sonra biz de Zeytinburnu Belediye Meclisi olarak, iktidar ve muhalefet partisiyle birilikte ortak bir karar aldık. Toplu kan bağışında bulunarak hem ilçemizdeki vatandaşlara örnek olmak, hem de kan stokuna katkıda bulunmak adına bağışta bulunduk. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bu konuda çok duyarlı. Kızılay'ın davetinden sonra herkes kan vermeye başladı. İnşallah gerekli kan stokuna en kısa zamanda ulaşılır." dedi.

"ÜÇ AYDA BİR KAN VERİYORUM"

"Kızılay'a üç ayda bir kan veriyorum" diyen belediye personeli Hüseyin Balta ise, "Denk gelirse hastanelerde ya da meydanlara kurulan çadırlarda kan bağışlıyorum. Hem İhtiyaç olduğu için hem de daha sağlıklı olmak için, hastanelerden çağrı yapıldığı zaman hemen gidip kan bağışlıyorum." şeklinde konuştu.

Bir başka belediye personeli Sevcan Sarıkaya da, "Sağlıklı bir yaşam için kan vermeyi öneriyorum. Çünkü vücuttan alınan her kan bize taze kan olarak dönüyor. Zeytinburnu Belediyesi'ne gösterdiği bu duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.