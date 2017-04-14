Bir Dakikada Değişen Hayat



VEGA Okulları öğrencileri, 12-18 Nisan 'Kalp Sağlığı Haftası' kapsamında farkındalık yaratmak ve kalp sağlığı duyarlılığını arttırmak amacıyla 14 Nisan Cuma günü yedi alışveriş merkezi'nin yürüyen merdivenlerini durdurdu. VEGA Okulları öğrencileri, Medical Park Hastanesi doktor/hemşireleriyle birlikte yürüyen ziyaretçileri merdivenlerin başında beklerken İstanbul genelinde Alışveriş merkezinde yürüyen merdivenler bir dakika süreyle durdu ve yürümeye yönlendirilen ziyaretçiler için hareketli anlar yaşandı.

Öğrenciler, Türk Kardiyoloji Derneği'nin yürüyüş yapılması tavsiyesini, Medical Park Hastanesi Prof. Dr. Bahadır Dağdeviren'in hazırladığı hareketli bir yaşam için küçük bir değişikliğin insan vücuduna nasıl olumlu yansıdığını anlatan yazısını ziyaretçiler ile paylaştı.

Ziyaretçilerin tansiyonları ölçüldü

VEGA okulları öğrencileri AVM içerisinde merdivenlerin üst kısmına kurulmuş olan özel alanlarda, ziyaretçilerin tansiyonlarını Omron tansiyon aletleri ile ölçerek bilinçlenmeleri sağladı.

Medical Park Hastanesi, Omron ve VEGA Okulları işbirliği ile günlük hareketsiz, sıradan alışkanlıkların kalp sağlığına zararları üzerinde durularak gerçekleştirilen etkinlikte VEGA Okulları öğrencileri 'Kalp Haftası'nda '1 dakikalık yürüyüş ile yaşamın nasıl değiştiğini farkındalık sağlayarak gösterdi.

