BİR ÇOCUK MASALI TURUNÇ' UN BAHÇESİ



YARIYIL TATİLİNDE Barış Manço Kültür Merkezi' nde



(Çocuklar İçin Kukla Tiyatrosu)



OYUNUN AMACI: " Bir Çocuk Masalı Turunç'un Bahçesi" isimli oyunumuz; çocukların özgüven kazanmaları, yeteneklerini keşfedebilmeleri ve üretebiliyor olmaları üzerine tasarlanmıştır. Oyun her çocuğun eşsiz birer yetenek olduğunu anlatılırken, dostluk, dürüstlük, hayal kurma temalarını işler. Gerçek olanla hayal olanı ayırmanın üstünde durur. Çocukların günümüzde çok sık rastlanan "can sıkıntısı" problemini "oyun oynamaya" "üretime" dönüştürmenin yollarını gösterirken, çocukları kendi potansiyeline merak duymaya teşvik eder.



OYUNUN KONUSU: Özgüven, yetenek ve dostluk



OYUNUN ÖZETİ: Kardeş olan Toprak'la İnci'nin evlerinde canları sıkılmaktadır. İnci ve sınıf arkadaşı olan Efe'nin masal yazma ödevini hep birlikte yapmaya karar verirler. Kukla kursuna giden Toprak'ın konuyla ilgili harika bir fikri vardır. Toprak kuklalarını çıkarınca işler daha heyecanlı, eğlenceli bir hale dönüşür ve birden kendi yazdıkları masalın içinde bulurlar kendilerini.



KÜNYE



Yazan: Bihter Gülgeç Saka



Yöneten: Emre Saka



Oynayanlar: Bihter Gülgeç Saka, Bahadır Karaca, Merve Bağdatlı



Teknik Kontrol: akdora Akalın



Müzik: Neylan Özgüle, Ahmet Ayaz Yılmaz, İlkay Dinsever



GİŞE: 0216 418 16 46 - 0216 418 95 49



Mail: tiyatrogulgec@gmail.com



Bilet Fiyatı: 20 TL.