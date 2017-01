1 Çocuk Babası Genç, Sosyal Güvencesi Olmadığından Kalp Nakli Olamıyor

Bursa'da, kalp ve lenfoma hastası bir genç, üniversiteden yüzde yüz çalışamaz raporu almasına rağmen malulen emekli olamıyor. Acilen kalp nakli olması gereken, ancak sosyal güvencesi olmadığı için tedavi edilemeyen bir çocuk babası genç adam, çaresiz bir şekilde ölümü bekliyor.

KURTULDU DERKEN TEKRAR NÜKSETTİ

Evli ve 1 çocuk babası 29 yaşındaki Abdurrehim Erat'a henüz çocukken lenfoma teşhisi konuldu. Bu hastalıkla 19 yaşına kadar mücadele eden Erat, hastalığı yendi. 24 yaşında evlenen ve bir çocuğu olan Erat, göğsünde ağrılar hissetmeye başladı. Gittiği hastanede kalp yetmezliği olduğunu öğrenen Erat, yendiği lenfoma hastalığının da tekrar nüksettiğini öğrendi. Günden güne kötüye giden genç adam çalışamaz duruma gelerek işinden ayrıldı.

SGK ÇALIŞABİLİR DEDİ, AİLE ŞOKE OLDU

Kalbinin yüzde yirmi çalışması üzerine yatağa mahkum kalan Abdurrehim Erat'a Uludağ Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden yüzde yüz çalışamaz raporu verildi. Aile, bu raporla gittikleri SGK'dan, "Yüzde almışın altında engellidir. Çalışabilir" şeklinde rapor verilmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı.

RAPORA RAĞMEN MALULEN EMEKLİ OLAMIYOR

Yataktan bile kalkamayan gence çalışabilir raporu verilmesi üzerine Abdurrehim Erat malulen emekli olamadı. Acil kapl nakli olması gereken Erat, sigortası olmadığı için üniversite hastanelerine sevk alamıyor. Erat ailesi çocuklarının ölmemesi için yetkililerden yardım bekliyor.

KÜÇÜK KIZI BAŞINDAN AYRILMIYOR

Abdurrehim Erat'ın 3 yaşındaki kızı Irmak Erat, babasının başından bir an olsun ayrılmıyor.

SGK TEKRAR RAPOR VERECEK

SGK'dan yapılan açıklamada, aileyle tekrar görüşüldüğü, Abdurrehim Erat'ın tekrar hastanede heyete girip alacağı raporla SGK'da tekrardan karar vereceği belirtildi.

HASTANEDEN SUÇLAMA: KENDİNİ İFADE EDEMEDİ

Vatandaşın şu an Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü SGK Bursa il müdürlüğünün konuyla bir an önce ilgilendiği söylendi. Şu an ki durumuna binaen oluşacak raporlar getirildikten sonra uygulama yapılacak. Yanlışlığın hastanın o dönem kendini iyi ifade edemediğinden kaynaklandığı ifade edildi.