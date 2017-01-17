Bir Çerçevesiz Amiral Gemisi Daha!

Uzun zamandır beklenen yavaş yavaş gerçek oluyor; akıllı telefonlar önemli bir tasarım değişikliği yaşıyor. Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı konsept telefonu mi MIX, hatırlanacağı gibi neredeyse çerçevesiz bir kasaya sahipti. Şimdi de bir diğer Çinli üretici olan OPPO, sızan tasarım görüntülerine inanacak olursak, aynı yolda ilerliyor.



Find 9 model ismiyle sızan telefon, gerçekten de çerçeveyi büyük oranda ortadan kaldırıyor. Ekranın sağ ve sol kenarlarında çerçeveden eser yokken, üst ve alt kısımlarda da çerçeve kısmı neredeyse sıfıra kadar indirgenmiş.







Böyle bir telefonun güçlü donanım özellikleriyle gelmesini beklemek, herhalde fazla hayalcilik olmayacaktır. Henüz telefonla ilgili teknik detaylar ortaya çıkmasa da, söylentiler Find 9'un Snapdragon 835 ve Snapdragon 635 olmak üzere, iki farklı modelle piyasada boy göstereceğini söylüyor.