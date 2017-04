Bir Canın Bedeli 6 Bin 250 Lira

Artvin'de tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden askerin ailesinin 15 yıllık hukuk mücadelesinden 6 bin 250 liralık tazminat kararı çıktı. Kazada, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü sekizde üç oranında kusurlu bulunduğuna hükmeden mahkeme, askerin anne ve babasına bin 250 lira maddi 5 bin lira da manevi olmak üzere 6 bin 250 lira tazminat ödenmesine karar verdi.



Kaza, 29 Kasım 2002'de Artvin'in Hopa ilçesinde meydana geldi. Karadeniz sahil yolu yapım çalışmaları sebebiyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı Hopa Limanı Mevkii'nde Ömer Y. yönetimindeki 08 AS 763 plakalı kamyon ile Abdullah B. idaresindeki 08 AU 399 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Abdullah B. (34) ve kardeşi Turgay Bozkurt (30), İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Başçavuş Satılmış A. (39) ile piyade bölüğünde görevli er O.T. (21) hayatını kaybetti. Vatani görevini yapmak için gönderdikleri oğullarının ölümüyle sarsılan O.T.'nın annesi K. ile babası M.T., kazayı yargıya taşıdı. Yapılan adli yargılamada kazada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sekizde üç oranında kusurlu bulunduğu tespit edildi.



Bunun üzerine acılı aile, Karayolları aleyhine 2008 yılında Rize İdare Mahkemesi'ne tazminat davası açtı. Davada, anne ve baba için 625'er lira destekten yoksun kalma tazminatı, 2 bin lira cenaze masrafı olmak üzere 3 bin 250 lira maddi tazminat, 2 bin 500'er lira da manevi tazminat talep edildi. Mahkeme, davalı idarenin 3/8 oranında kusurlu olduğunu, anne baba için 625'er lira maddi, her iki davacı için ayrı ayrı 2 bin 500'er lira manevi tazminata hükmetti. Mahkeme, 2 bin liralık cenaze masrafı talebini ise reddetti. Kararı, Karayolları Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği temyiz etti. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Danıştay 15. Dairesi, Rize İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. Böylece 15 yıl süren yargı sürecinden sonra kazada hayatını kaybeden erin ailesine toplam 6 bin 250 lira tazminat ödenecek. Acılı aileye tazminat miktarı, kaza tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizle birlikte ödenecek. - BURSA