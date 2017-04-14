Bir Beyin Masalı
"Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal anlatın.
"Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal anlatın.
Daha zeki olmasını istiyorsanız daha fazla masal anlatın."
Albert Einstein
Fiziğin ve dehanın simge ismi Einstein'ın masala neden bu kadar önem verdiğini bilimsel veriler ışığında anlamak için, bir sinirbilimci ve bir masal anlatıcısı, masalların gizemli fakat kayıp dünyasında sizi bir yolculuğa davet ediyorlar.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi
Mekan Adresi : 15 Nazifbey Sokak Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Bir Beyin Masalı
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io