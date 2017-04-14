"Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal anlatın.



Daha zeki olmasını istiyorsanız daha fazla masal anlatın."



Albert Einstein



Fiziğin ve dehanın simge ismi Einstein'ın masala neden bu kadar önem verdiğini bilimsel veriler ışığında anlamak için, bir sinirbilimci ve bir masal anlatıcısı, masalların gizemli fakat kayıp dünyasında sizi bir yolculuğa davet ediyorlar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi



Mekan Adresi : 15 Nazifbey Sokak Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Bir Beyin Masalı



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır