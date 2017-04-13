Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal anlatın.



Daha zeki olmasını istiyorsanız daha fazla masal anlatın



(Albert Einstein)



Fiziğin ve dehanın simge ismi Einstein'ın masala neden bu kadar önem verdiğini bilimsel veriler ışığında anlamak için, birsinirbilimci ve bir masal anlatıcısı, masalların gizemli fakat kayıp dünyasında sizi bir yolculuğa davet ediyorlar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : Gençlik ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Acıbadem, Nazifbey Sk. No: 15, 34718 Kadıköy/İstanbul



Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Bir Beyin Masalı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır