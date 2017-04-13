Bir Beyin Masalı

Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal anlatın.

Bir Beyin Masalı

Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal anlatın.

Daha zeki olmasını istiyorsanız daha fazla masal anlatın

(Albert Einstein) 

Fiziğin ve dehanın simge ismi Einstein'ın masala neden bu kadar önem verdiğini bilimsel veriler ışığında anlamak için, birsinirbilimci ve bir masal anlatıcısı, masalların gizemli fakat kayıp dünyasında sizi bir yolculuğa davet ediyorlar.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Gençlik ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Acıbadem, Nazifbey Sk. No: 15, 34718 Kadıköy/İstanbul

Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Bir Beyin Masalı

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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