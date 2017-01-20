Vali Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu, öncülüğünde başlatılan 'Bir Berede Sen Ör' kampanyası çerçevesinde Erzurum İl merkezi ve tüm ilçelerinde örülen atkı ve bereler yapılan geniş katılımlı etkinlikle öğrencilere dağıtıldı.



Erzurumlu hanımların yoğun ilgi gösterdiği kampanya çerçevesinde, hanımlar tarafından dokunan atkı ve berelerin karne öncesi dağıtımına başlanıldı. 50. Yıl Ortaokulu'nda start alan dağıtımda 400 adet atkı ve bere öğrencilere hediye edildi.



50. Yıl Ortaokulu'nda bere, atkı ve okuma kitabı dağıtımına Nilgün Azizoğlu, Yakutiye Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı'nın eşi Kafiye Helvacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik'in eşi Nadire Çelik ve kampanyaya katkı sağlayan diğer hanımlar katıldı. Sınıfları dolaşarak çocuklara berelerini veren Azizoğlu, onlarla sohbet etti.



Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Azizoğlu, "Daha önceden başlattığımız bu kampanyamızın devamı olarak şimdide öğrencilerimize dağıtmaya başlattık. Bu dağıtımları il genelinde gerçekleştireceğiz. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine bundan böyle de Erzurumlu hanımlarla beraber katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM