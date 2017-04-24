Bir bayram böyle geçti

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik kapsamında, sevilen sanatçı Nil Karaibrahimgil de sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kültürpark'ı dolduran İzmirlilere "Ne mutlu Atatürk'ün çocuklarına" diye seslendi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'de çok özel etkinliklerle kutlandı. Bayrama yakışan bir kutlama için 3 gün boyunca özel etkinlikler düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu Meydanı'nda çocuklar için eğlence parkı kurdu; Kültürpark'ı adeta "bayram yeri"ne çevirdi.

Birbirinden renkli gösteriler ve eğlenceli etkinlerin ardından sahneye, çocukların en çok sevdiği sanatçılardan Nil Karaibrahimgil çıktı. Çocuklar kadar gençler de, Büyükşehir'in kutlama programına büyük ilgi gösterdi.

Gelecek çocukların

Nil Karaibrahimgil konseri öncesinde Kültürpark'taki binlerce çocuk ve gence seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününde tüm İzmir'in tek yürek olduğunu söyledi. Başkan Kocaoğlu, bu coşkunun daha nice yıllar sürmesini dileyerek şunları kaydetti:

"Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, ne mutlu Atatürk'ün çocuklarına! Ne mutlu barıştan, kardeşlikten, demokrasiden, hukuk devletinden, parlamenter sistemden yana olanlara! Hepimizin bayramını kutluyorum. Gelecek gençlerin, gelecek çocukların."

Kültürpark'ta akşam saatlerine kadar süren etkinliklere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da katıldı. Çocukların atölye çalışmaları kapsamındaki çalışmalarını izleyen Türkegül Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Hayallerim, Resimlerim" adlı projede yer alan çocuklara da ödüllerini verdi.