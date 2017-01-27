Bir Batarya Krizi de Hp'den!

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Samsung'un Note 7 batarya hadisesi, uzunca bir süre konuşulmuştu. Elbette bu olay türünnü tek örneği değil, olmayacakta. Daha önce de dizüstü bilgisayar tarafında karşılaştığımız "sorunlu batarya" problemi, bir kez daha geri döndü. Bu defaki kurban ise HP oldu.



HP'nin Mart 2013 ila Ekim 2016 tarihleri arasında piyasaya sürdüğü dizüstü bilgisayarları arasında bazı bataryaların hatalı olduğu ve bu laptop'ların bataryalarının risk altında bulunduğu tespit edildi. Buna göre bu bataryalar aşırı sıcaklıklara erişebiliyor ve alev alma riski taşıyor. O nedenle şirket, bu dizüstü bilgisayarlarını güvenlik gerekçesiyle geri çağırıyor.



Peki, hangi dizüstü bilgisayarlar risk altında. HP'nin açıklamasına göre Compaq, ProBook, ENVY, Compaq Presario ve Pavillion serilerinden HP dizüstü bilgisayar sahiplerinin, cihazlarını kontrol etmesinde fayda var. HP, sıkıntılı olabilecek bataryaya ilişkin ipucu da vermekten geri kalmamış. Eğer bu HP dizüstü bilgisayarlardan birine sahipseniz, riskli bataryalardan birini kullanıp kullanmadığınızı anlamanız için tek yapmanız gereken batarya kodunu kontrol etmek. Eğer bataryada yer alan kod, 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL veya 6EBVA ile başlıyorsa, dizüstü bilgisayarınızı en hızlı şekilde HP'ye ulaştırmanız gerekiyor. Zira aksi halde bataryanızdan dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz.