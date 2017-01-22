Bir Aylık Elektrik Faturası Bedavaya Gelebilir"

Elektrik faturası aylık 82 lira ve üzerinde gelen kullanıcılara tedarikçilerini seçme hakkı getirilmesinin ardından tüketicilere, hizmet alınacak elektrik dağıtım şirketine karar verirken faturadaki TL tutarından ziyade enerji tüketim miktarını dikkate almaları önerildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesiyle serbest tüketici sayısı 8,4 milyona yükseldi.



Elektrikte tüketici limitinin düşürülmesiyle aylık faturası 82 lira ve üzerindeki kullanıcılar, elektrik tedarikçilerini seçme hakkı elde etti. Böylece Bursa'da yaşayan bir vatandaşın, Konya'daki bir elektrik şirketinin abonesi olarak hizmet alabilmesine imkan tanındı.



Yeni yılla birlikte tüketicilerin bu hakka kavuşmasının ardından elektrik şirketleri, abone sayısını artırmak için SMS ve mail yoluyla vatandaşlara indirim tarifeleriyle ilgili bilgiler gönderiyor.



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin aylık elektrik harcamalarını değerlendirirken faturadaki TL tutarından ziyade faturaya yansıyan enerji tüketim miktarını dikkate almaları gerektiğini söyledi.

"TÜKETİCİLER 200'DEN FAZLA DAĞITIM ŞİRKETİNDEN HİZMET ALABİLİR"

Mesken abonelerinin geçen yıl aylık 300 kilovatsaat üzerinde elektrik tüketmeleri halinde dilediği dağıtım şirketini seçebildiğini hatırlatan Ağaoğlu, "2017 başından itibaren aylık 200 kilovatsaat üzeri harcama yapan aboneler serbest tüketici statüsünde sayılıyor. Bu abonelerin EPDK tarafından lisanslı yaklaşık 200'ün üzerindeki özel elektrik dağıtım şirketinden de hizmet alma hakkı bulunuyor." dedi.



Ağaoğlu, bugünkü fiyatlardan hesaplandığında faturası aylık 82 lirayı aşan abonelerin serbest tüketici sayıldığını vurgulayarak, "Bu noktada tüketici çok dikkatli olmalıdır. Lisanslı güvenilir bir dağıtım şirketiyle sözleşme yapmalıdır. Tüketici, sözleşme maddelerini ise kendilerine sunulduğu hak çerçevesinde bir gün önceden detaylı olarak inceleyerek imzalamalıdır. Taahhüt içeren sözleşmelerde Tüketici Kanununun 52. maddesi 4. fıkrası uyarınca 1 yıldan uzun süre için anlaşma yapılmamalıdır." açıklamasında bulundu.

"BİR AYLIK FATURA BEDAVAYA GELEBİLİR"

Serbest tüketicilerin kendi firmalarına abone olmaları konusunda özel dağıtım şirketlerinin çeşitli kampanya ve reklam çalışmaları yaptığına değinen Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Geçen yıl, elektrik faturasında bulunan kayıp kaçak bedeli, perakende satış bedeli ve iletim bedeli kalemleri dağıtım bedeli kalemi altında toplanmıştır. Dağıtım şirketlerince dağıtım bedeli altında tahsil edilen tutar da elektrik tüketim bedelinin neredeyse yarısını oluşmaktadır. İşte rekabet için abone kapma yarışındaki lisans sahibi şirketler bu tutardan fedakarlık yaparak tüketicilere daha avantajlı fiyat sunabilmektedirler. Seçimini bilinçli ve akıllıca gerçekleştirebilen tüketicilerin elektrik faturalarında yüzde 8'e varan indirim gerçekleşmesi mümkündür. Bu da yılda bir aylık faturanın neredeyse bedavaya gelmesi demektir."

"SON BİRİM FİYATA BAKARAK HAREKET EDİN"

Ağaoğlu, bazı şirketlerin birim fiyatı yükseltip onun üzerinden yüksek indirimler yapıyormuş gibi gösterebildiğini belirterek, "Elektrikte yüzde olarak belirtilen indirimlerden çok indirimle oluşacak son birim fiyata bakarak tedarikçinin seçilmesi gerekiyor. Mevcut şirketten alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin daha üzerinde elektrik faturasıyla karşılaşmamak için tedarikçi seçerken yüzdelik indirimlere hemen kanmamalı, iyi araştırma yapılmalı." dedi.