Bir Ayda 938 Yeni Araç Trafiğe Çıktı

Eskişehir'de şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 263 bin 925 adete ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 938 adet artarak 263 bin 925 adete ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların, 154 bin 698 adet otomobil, 41 bin 827 adet kamyonet, 28 bin 166 motosiklet, 22 bin 159 adet traktör, 10 bin 211 adet kamyon, 3 bin 530 adet minibüs, 2 bin 736 adet otobüs, 598 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Eskişehir ilinde Şubat ayında 6 bin 446 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 6 bin 446 taşıt içinde otomobil 4 bin 754 adet ile ilk sırada yer aldı.



Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 21 milyon 268 binr 879 oldu. - ESKİŞEHİR