Bir Ay Sonra Baba Olacaktı, Banyoda Düşüp Öldü

ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde, evinin banyosunda düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki Erhan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öztürk'ün eşinin hamile olduğu, 1 ay sonra erkek bebek dünyaya getireceği öğrenildi.



Altınordu'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Erhan Öztürk, evinin banyosunda ayağı kayıp düştü. Başını yere çarpan Öztürk, ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Hamile olan ve 1 ay sonra erkek bebek dünyaya getirecek olan Büşra Öztürk ise hastanede eşi Erhan Öztürk'ün ölüm haberini alınca yıkıldı. Çiftin bir yıl önce evlendiği belirtildi.



Erhan Öztürk'ün cenazesi, Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Nizamettin Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.



- Ordu