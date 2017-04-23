Bir Ay Önce Yaralandı, Görevine Döndü, Bu Sabah Şehit Düştü - Ek Fotoğraflar

Bir Ay Önce Yaralandı, Görevine Döndü, Bu Sabah Şehit Düştü - Ek Fotoğraflar

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sabah, Şehit
7