Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı

Raif Cilasun'un romanından aynı adla Elif Film tarafından beyaz perdeye aktarılan "Bir Annenin Feryadı" filminin galası gerçekleştirildi.



Cemal Reşit Rey Konser Salonundaki galada AA muhabirine açıklama yapan yönetmen Attila Gökbörü, "Milli değerleri eksik olan bir kahramanımız var filmde. Fransa'ya gidince kendi değerlerinden uzaklaşıp din değiştiriyor. Ülkesine yıllar sonra döndüğünde hissettikleri filmde önemli bir unsur." dedi.



Çekimlerde heyecanla çalıştıklarını ifade eden Gökbörü, çekimler sırasında dönemi yansıtan bir gemi kullandıklarıni ve zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Film proje aşamasındayken bir çok ünlü oyuncuya müracaat ettik ama gelmediler. Şimdi ise sinema salonlarına girmekte zorlanıyoruz. Zorluklar olsa da aşacağız." diye konuştu.



Başrol oyuncusu Mertkan Arat ise "Çekimler yoğun ve yorucu olsa da güzel geçti. Çekimlerde çok zevk aldım çünkü oynadığım karakter pek çok evre geçiriyor. Bu karakteri canlandırmak benim için önemliydi. İnşallah filmimiz amacına ulaşır." ifadelerini kullandı.



Uzun bir aradan sonra sinema filmi çektiklerini aktaran filmin yapımcısı Ali Osman Emirosmanoğlu ise "Sinema hayatına Yücel Çakmaklı ile birlikte başlamıştık. Huzur Sokağı filmini birlikte yaptık. Ben daha sonra çizgi film tarzına yöneldim. Belgeseller yaptım ve sonuçta yıllar sonra böyle bir film yapmaya karar verdik. İyi bir film yaptığımızı düşünüyorum." dedi.



28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak filmin konusu şöyle:



"1970'li yıllarda Fatih'ten Şişli'ye taşınan Özütemiz Ailesi çocuklarını modern yetiştireyim derken onları öz kültürlerinden kopardıklarını fark edememişlerdir. İstiklal Savaşı Gazisi Onbaşı Hacı Arif Bey, torunlarının modern çağın yozlaşmış kültürüne kapılıp özünden kopmaması için milli ve manevi değerleri öğretme çabasındadır. Bu arada oğulları İhsan üniversiteyi okumak için yurt dışına gitmek zorunda kalır. Ancak Avrupa'da başına gelen olaylar annesini feryat ettirecektir. Film, başından pek çok olay geçen İhsan'ın ibret dolu hikayesini anlatıyor."



Filmde Mertkan Arat, Behice Maurer, Altan Akışık ve Rüzgar Memişoğlu rol aldı.