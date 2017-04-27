Bir Annenin Feryadı Filmi

1970’li yıllar, İstanbul. Duvarcı ustası Tahir Özütemiz müteahhitliğe terfi etmiş ve İstanbul’un sosyetik semti Şişli’ye taşınmıştır. Eşi Bedriye bu taşınmaya ayak uydurmuş, tam bir sosyete kadını olup çıkmıştır. Ama aile büyüğü Dede, İstiklal savaşı gazisi onbaşı Hacı Arif bu değişikliğe ayak uyduramamıştır. O, torunları İhsan ve sonra Emine’nin dinini bilen insanlar olarak yetişmelerini istemektedir.





yönetmen: Attila Gökbörü

senaryo: Attila Gökbörü

oyuncular: Altan Akışık, Mertkan Arat, Behice Maurer, Ayşegül Kaygusuz

fİlmİn türü: Drama

orİjİnal adi: Bir Annenin Feryadı

yapimci fİrma: 0

yapim yili: 2017

yapim ülkesİ: Türkiye

orİjİnal dİlİ: Türkçe

fİlmİn süresİ: 115 dk.

resmİ sİtesİ: http://www.biranneninferyadi.com/

dağitici fİrma: Özen Film

vİzyon tarİhİ: 28.04.2017



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