Bir Annenin Feryadı Filmi
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1970’li yıllar, İstanbul. Duvarcı ustası Tahir Özütemiz müteahhitliğe terfi etmiş ve İstanbul’un sosyetik semti Şişli’ye taşınmıştır. Eşi Bedriye bu taşınmaya ayak uydurmuş, tam bir sosyete kadını olup çıkmıştır. Ama aile büyüğü Dede, İstiklal savaşı gazisi onbaşı Hacı Arif bu değişikliğe ayak uyduramamıştır. O, torunları İhsan ve sonra Emine’nin dinini bilen insanlar olarak yetişmelerini istemektedir.
yönetmen: Attila Gökbörü
senaryo: Attila Gökbörü
oyuncular: Altan Akışık, Mertkan Arat, Behice Maurer, Ayşegül Kaygusuz
fİlmİn türü: Drama
orİjİnal adi: Bir Annenin Feryadı
yapimci fİrma: 0
yapim yili: 2017
yapim ülkesİ: Türkiye
orİjİnal dİlİ: Türkçe
fİlmİn süresİ: 115 dk.
resmİ sİtesİ: http://www.biranneninferyadi.com/
dağitici fİrma: Özen Film
vİzyon tarİhİ: 28.04.2017
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