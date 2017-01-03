Bir Ankara Anlaşması Hikayesi

Bu etkinlikte nelerden bahsediliyor?



Ankara Anlaşması nedir? Ne içindir? Kimler hangi sebeple yapıyor? Vizeyi aldıktan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor?



Londra'da ev tutmaktan banka hesabı açmaya, vizeyi aldıktan sonra satıraralarından çıkıp hayatınızı ele geçiren detaylar...



Nereden geldik bu konuya?



2013 senesinde Skylife'ı yayına hazırlarken bir iş teklifi ile hayatım değişti. Londra'da yeni bir şirket ve yeni bir yaşam kurmak üzere yola çıktım. Üç yıl sonra bugün onlarca kişiye Londra'daki yolculuklarında destek olmaktan büyük keyif aldım. Bu seminerde hem kendi deneyimlerim hem de şahit olduklarımla İngiltere'de iş kurmanın, yeni bir hayata başlamanın, vize sürecinde ve sonrasında neleri beklemek ve beklememek gerektiğinin püf noktalarını paylaşacağım.