Bir Anısın Çerçevemde

Müzikli şiir gösterisi "Bir Anısın Çerçevemde", 21 Ocak'ta Bo Sahne'de sizlerle..."Uyku tutturmayan nice gecelerde kendine söylediğin şarkıdır acılı şiirlerin.

Bir Anısın Çerçevemde

Müzikli şiir gösterisi "Bir Anısın Çerçevemde", 21 Ocak'ta Bo Sahne'de sizlerle...

"Uyku tutturmayan nice gecelerde kendine söylediğin şarkıdır acılı şiirlerin…

Biraz omuzlara, biraz yaslandığın cama ağlar da susarsın.

Sadece bir anıdır şimdi çerçevende sevdiğin, anlarsın. "

"Levent Özdilek & Nilüfer Bıyıklı'nın yorumu, Cemil Türkocağı'nın şarkıları, Ahmet Telli, Jehan Barbur, Küçük İskender'in şiirleriyle bir Aşk-ı Düet!"

"Tökezledikçe devam edebilmenin güçten sayıldığı

Meziyet diye yazıldığı bir gezegenin

Küçücük prensiydin

Acımamalıydı yerlerin

Acıdıkça hamlıyordu insan

Kime dedin, kimden bildin?"

Jehan Barbur

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads