Müzikli şiir gösterisi "Bir Anısın Çerçevemde", 21 Ocak'ta Bo Sahne'de sizlerle...
"Uyku tutturmayan nice gecelerde kendine söylediğin şarkıdır acılı şiirlerin…
Biraz omuzlara, biraz yaslandığın cama ağlar da susarsın.
Sadece bir anıdır şimdi çerçevende sevdiğin, anlarsın. "
"Levent Özdilek & Nilüfer Bıyıklı'nın yorumu, Cemil Türkocağı'nın şarkıları, Ahmet Telli, Jehan Barbur, Küçük İskender'in şiirleriyle bir Aşk-ı Düet!"
"Tökezledikçe devam edebilmenin güçten sayıldığı
Meziyet diye yazıldığı bir gezegenin
Küçücük prensiydin
Acımamalıydı yerlerin
Acıdıkça hamlıyordu insan
Kime dedin, kimden bildin?"
Jehan Barbur
Kaynak: Etkinlik.io