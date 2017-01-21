Müzikli şiir gösterisi "Bir Anısın Çerçevemde", 21 Ocak'ta Bo Sahne'de sizlerle...



"Uyku tutturmayan nice gecelerde kendine söylediğin şarkıdır acılı şiirlerin…



Biraz omuzlara, biraz yaslandığın cama ağlar da susarsın.



Sadece bir anıdır şimdi çerçevende sevdiğin, anlarsın. "



"Levent Özdilek & Nilüfer Bıyıklı'nın yorumu, Cemil Türkocağı'nın şarkıları, Ahmet Telli, Jehan Barbur, Küçük İskender'in şiirleriyle bir Aşk-ı Düet!"



"Tökezledikçe devam edebilmenin güçten sayıldığı



Meziyet diye yazıldığı bir gezegenin



Küçücük prensiydin



Acımamalıydı yerlerin



Acıdıkça hamlıyordu insan



Kime dedin, kimden bildin?"



Jehan Barbur