Bir Açıklama da Avrupa Konseyinden

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye Anayasa değişikliği referandum oylamasının sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "Türkiye lideri bir sonraki adımlarını dikkatli düşünmelidir" dedi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye Anayasa değişikliği referandum sonuçlarını değerlendirirken "Türk seçmenler Anayasa değişikliği için oy kullandı. Sonuçlar dikkate alındığında Türkiye lideri gelecekteki adımlarını dikkatli değerlendirmelidir" dedi. Jagland, "Yargı bağımsızlığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak sağlamak son derece önemlidir. Türkiye'nin tam üyesi olduğu Avrupa Konseyi, bu süreçte ülkeyi desteklemeye hazır" açıklamalarında bulundu.



(İHA)