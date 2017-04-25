Bir Acı Haber de Bitlis'ten: 1 Şehit, 2 Yaralı
Bitlis'te meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Bitlis'te meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan arama tarama faaliyetlerinde sırasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
(İHA)