Bir Acı Haber de Bitlis'ten: 1 Şehit, 2 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bir Acı Haber de Bitlis'ten: 1 Şehit, 2 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan arama tarama faaliyetlerinde sırasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

(İHA)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hastane, Patlama, Tatvan, Bitlis, Terör, Şehit, Operasyon, İHA, İnsansız Hava Aracı, Erbaş
6