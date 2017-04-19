Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Biotech Eurasia "Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Biyoproses Mühendisliği, Biyoanalitik Teknolojileri,, Biyoenformasyon, Endüstriyel Biyoteknoloji, Danışmanlık, Akreditasyon, AR-GE şeklindedir.



Düzenleyici: Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.





Konusu: Biyoproses, Biyoanalitik, Biyoenformasyon, Endüstriyel Biyoteknoloji, AR-GE





Türü: İhtisas Fuarı





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı



Mekan Adresi : Gümüş Cad. No: 4



Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Biotech Eurasia "Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır