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Biotech Eurasia "Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı
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Biotech Eurasia "Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı

Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Biotech Eurasia "Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Biotech Eurasia

Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Biotech Eurasia "Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Biyoproses Mühendisliği, Biyoanalitik Teknolojileri,, Biyoenformasyon, Endüstriyel Biyoteknoloji, Danışmanlık, Akreditasyon, AR-GE şeklindedir.

Düzenleyici: Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.


Konusu: Biyoproses, Biyoanalitik, Biyoenformasyon, Endüstriyel Biyoteknoloji, AR-GE


Türü: İhtisas Fuarı


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Mekan Adresi : Gümüş Cad. No: 4

Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Biotech Eurasia "Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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