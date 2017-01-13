Bionluk ailesi olarak ilkini düzenlediğimiz Developer Meetup etkinliğimizde, Türkiye'de dijital çağda developer & freelancer olmak ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmanız ve platformumuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için biraraya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz...
Sizi de bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz!
Program Akışı:
10: 30-11: 00 Kahve & Atıştırmalıklar
11: 00-11: 10 Utku Subakan - Bionluk Kurucu Ortağı //Hoş Geldiniz
11: 10-11: 30 Ömer Erkmen - Melek Yatırımcı // Dijital Çağda Freelancer Hareketi
11: 30-12: 30 Selina Bieber - GoDaddy EMEA Marketing Director // GoDaddy: KOBİ Pazarındaki Dijital Fırsatlar, WebPro Segmentin Rolü ve GoDaddy Pro Progamı
12: 30-12: 45 Ara
12: 45-13: 30 Moderatör: Aybüke Taşdirek - Bionluk Yazılım & Teknoloji Kategori Yöneticisi & Bionluk ailesinden 3 developer freelancer // Freelancer Paneli
13: 30-14: 15 Mert Hürtürk - Co-founder and CTO of Sendloop // Freelancer'lar ile Proje Bazlı Çalışmak
14: 15-15: 30 Networking
Bionluk Developer Meetup Vol.1
Bionluk ailesi olarak ilkini düzenlediğimiz Developer Meetup etkinliğimizde, Türkiye'de dijital çağda developer & freelancer olmak ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmanız ve platformumuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için biraraya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.
Bionluk ailesi olarak ilkini düzenlediğimiz Developer Meetup etkinliğimizde, Türkiye'de dijital çağda developer & freelancer olmak ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmanız ve platformumuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için biraraya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz...