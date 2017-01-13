Bionluk Developer Meetup Vol.1

Bionluk ailesi olarak ilkini düzenlediğimiz Developer Meetup etkinliğimizde, Türkiye'de dijital çağda developer & freelancer olmak ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmanız ve platformumuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için biraraya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz...



Sizi de bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz!



Program Akışı:



10: 30-11: 00 Kahve & Atıştırmalıklar



11: 00-11: 10 Utku Subakan - Bionluk Kurucu Ortağı //Hoş Geldiniz



11: 10-11: 30 Ömer Erkmen - Melek Yatırımcı // Dijital Çağda Freelancer Hareketi



11: 30-12: 30 Selina Bieber - GoDaddy EMEA Marketing Director // GoDaddy: KOBİ Pazarındaki Dijital Fırsatlar, WebPro Segmentin Rolü ve GoDaddy Pro Progamı



12: 30-12: 45 Ara



12: 45-13: 30 Moderatör: Aybüke Taşdirek - Bionluk Yazılım & Teknoloji Kategori Yöneticisi & Bionluk ailesinden 3 developer freelancer // Freelancer Paneli



13: 30-14: 15 Mert Hürtürk - Co-founder and CTO of Sendloop // Freelancer'lar ile Proje Bazlı Çalışmak



14: 15-15: 30 Networking