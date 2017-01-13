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Bionluk Developer Meetup Vol.1

Bionluk Developer Meetup Vol.1

Bionluk ailesi olarak ilkini düzenlediğimiz Developer Meetup etkinliğimizde, Türkiye'de dijital çağda developer & freelancer olmak ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmanız ve platformumuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için biraraya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Bionluk Developer Meetup Vol.1

Bionluk ailesi olarak ilkini düzenlediğimiz Developer Meetup etkinliğimizde, Türkiye'de dijital çağda developer & freelancer olmak ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmanız ve platformumuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için biraraya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz...

Sizi de bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz!

Program Akışı:

10: 30-11: 00   Kahve & Atıştırmalıklar 

11: 00-11: 10   Utku Subakan - Bionluk Kurucu Ortağı //Hoş Geldiniz 

11: 10-11: 30   Ömer Erkmen - Melek Yatırımcı // Dijital Çağda Freelancer Hareketi 

11: 30-12: 30   Selina Bieber - GoDaddy EMEA Marketing Director // GoDaddy: KOBİ Pazarındaki Dijital Fırsatlar, WebPro Segmentin Rolü ve GoDaddy Pro Progamı

12: 30-12: 45  Ara

12: 45-13: 30   Moderatör:  Aybüke Taşdirek - Bionluk Yazılım & Teknoloji Kategori Yöneticisi & Bionluk ailesinden 3 developer freelancer // Freelancer Paneli

13: 30-14: 15   Mert Hürtürk - Co-founder and CTO of Sendloop // Freelancer'lar ile Proje Bazlı Çalışmak

14: 15-15: 30 Networking

Kaynak: Etkinlik.io

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