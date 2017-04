Binlerce Yıllık Mağara Şifa Arayanların İlgi Odağı

AYŞE YILDIZ - Antalya'nın Alanya ilçesindeki her yıl binlerce turistin uğrak yeri haline gelen Damlataş Mağarası, şifa arayanların da ilgi odağı oldu.



Alanya'da 1948 yılında iskele yapımında kullanılmak üzere taş ocağı açılması için patlatılan dinamit sonrasında tesadüfen bulunan mağara, sağlık turizmi açısından da önem arz ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumundaki Damlataş Mağarası'nda her yıl yüzlerce astım hastası da şifa bulmaya çalışıyor.



Sarkıtlardan damlayan sular dolayısıyla Damlataş olarak adlandırılan mağaraya, doktorların yazdığı raporla gelen hastalar, 21 gün boyunca 4'er saat, yaz kış aynı nem ve sıcaklıktaki mağarada kalıyor. Burada kitap okuyarak, oturarak ve yürüyerek zaman geçiren astım hastaları, şifa bulmaya çalışıyor.



Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası



Türkiye'nin aydınlatılarak turizme açılan ilk mağarası olma özelliğini taşıyan Damlataş, Alanya merkezinde ve deniz kıyısında olması dolayısıyla Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen mağaraları arasında yer alıyor. Giriş kısmından itibaren 14 metre genişliğinde, 15 metre yüksekliğindeki mağarada, bir metresi 15 bin ile 20 bin yıl arasında oluşan yarı kristalize sarkıt ve dikitler yer alıyor.



Astım hastalarına iyi geldiği belirtilen mağarayı yerli tatilcilerin yanı sıra başta Ruslar ve Almanlar olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler de ziyaret ediyor.



Şifa amaçlı gelen kişi sayısı artıyor



2015 yılında 260 bin 125 kişinin ziyaret ettiği mağarada, 2 bin 665 hasta şifa bulmaya çalıştı. Geçen yıl mağarayı 204 bin 704 turist gezdi, 5 bin 108 hasta da şifa amaçlı ziyaret etti. Bu yılın ilk üç ayında ise ziyaretçi sayısı 16 bin 170 kişi olurken, şifa bulmak amaçlı ziyaret edenlerin sayısı ise 630 oldu. Damlataş Mağarası'nı, 2015 yılının ilk üç ayında 433, 2016 yılının ilk üç ayında 508 kişi şifa amaçlı gezmişti.



Antalya Valiliği, tanıtım çalışmalarında Damlataş Mağarası'na da yer vererek, daha fazla turistin bölgeyi ziyaret etmesini hedefliyor.



"Yabancı hastalarımız da var"



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi, doğası ve kültürel mekanlarıyla Türkiye'nin popüler turizm merkezlerinden biri olan Alanya'nın, son yıllarda sağlık turizminde de önem arz ettiğini söyledi.



Damlataş Mağarası'nın astım hastalarına iyi gelen havası dolayısıyla sağlık turizminin önemli noktalarından biri haline geldiğine dikkati çeken Yücel, "Son üç yılın ziyaretçi grafiğine baktığımızda mağarayı ziyaret eden astım hastalarının sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz." dedi.



Yücel, mağarayı her yıl farklı ülkelerden turistlerin ziyaret ettiğini ifade ederek, şifa amaçlı gelen yabancıların sayısına dikkati çekti. 2017 yılının ilk üç ayında Rusya'dan 50, Almanya'dan 30 ve Ukrayna'dan 10 astım hastası turistin mağarayı şifa amaçlı ziyaret ettiğini vurgulayan Yücel, "Bu hastaların bir kısmı ilçemizde yerleşik yaşıyor. Bir kısmı ise turist olarak gelip mağaradan bir süre yararlandı." diye konuştu.