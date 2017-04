Binlerce İzci Dedelerini Anmak İçin Çanakkale'de Buluştu

VEDAT YÜCEBAŞ - Türkiye İzcilik Federasyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen kampa katılmak üzere Türkiye'nin değişik kentlerinden ve bazı ülkelerden gelen 6 bini aşkın izci, dedelerini şehit olduğu yerde anmak için Çanakkale'de toplanmaya başladı.



Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Yürüşü'nün yapılacağı Kocadere köyü yakınlarındaki alana gelen, izci kıyafetlerinin yanı sıra başlarında enveriye, sırtlarında ise "Dedeciğim ben geldim" yazılı kırmızı cepkenler bulunan izciler, konaklayacakları çadırları kendileri kurdu.



Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı savaşları ve hatıraları aynı yerde yaşamayı ve yaşatmayı izcilerin eğitimi açısından çok önemli gördüklerini söyledi.



"Önce 100 kişiyle başladık"



"57. Alay" fikrinin buradan çıktığını ifade eden Subaşı, "Hep Anzak günü anılıyordu, 14 yıl öncesine kadar. 'Biz niye dedelerimizi anmıyoruz?' dedik. Önce 100 kişiyle başladık. O kadar önemliymiş ki biz daha sonra 18 bin 500 kişiyle yaptık bu faaliyeti. Sonra hiç durmadan devam etti. İnsanlar sürekli sıkıştırdılar 'Hadi bir daha yapalım' diye." şeklinde konuştu.



"(Çanakkale'de deniz kenarına kamp yapıyorum) desem bu kadar çocuk toplayamazdım." diyen Subaşı, şunları aktardı:



"Allahuekber dağlarında da aynı faaliyetleri yapıyoruz. Eksi 45 derecede eksilmek şöyle dursun her seferinde kat kat artıyoruz. Biz inanıyoruz ki aynı şeyleri yaptığımız zaman çocuklarımız ve gençlerimiz çok daha fazla zevk alıyor. Nasıl Anzaklar kendi dedelerini anıyorsa biz de anıyoruz. Çocuklarımız burada dedeleri gibi yaşayacaklar. Onlarla ilk mücadeleyi veren ve tamamı şehit olan 57. Alay'ın karargahının olduğu yerdeyiz."



"Hepsi kınalı Hasan gibi tek tek kınalanacak"



Subaşı, izcilerin burada dedeleri gibi uyuyacağını, uluslararası törenlere katılacağını ve 57. Alay'ı ziyaret edeceğini dile getirerek, "25 Nisan'da sabah ezanında top sesleriyle uyanacaklar. Her taraf sis içinde... Sis bombaları atılacak, toplar ve kuru sıkı tabancalar patlayacak. Savaş atmosferini dedeleri gibi yaşayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



Kız izcilerin gece boyunca hamur kızartacağının altını çizen Subaşı, şöyle devam etti:



"Çünkü dedeleri buradan yola çıkmadan önce asker çorbası ve kızartılmış hamur yemiş. İzciler sıraya girecekler asker çorbası ve hamur kızarmasını yerken yavaş yavaş yürüyecekler, hepsinin eline Türk bayrağı verilecek. Başlarında enveriye, sırtlarında "Dedeciğim ben geldim" yazılı kırmızı cepkenler olacak. Yürüyüşe başlayacaklar ama başlamadan önce hepsi kınalı Hasan gibi tek tek kınalanacak. Öyle uğurlanacaklar. Sonra 57. Alay'ın gerçek şehitliğine kadar 10 kilometre gidecekler ve dedelerinin istediğini yapacaklar. 20 kilometrelik zorlu bir yürüyüş olacak. Fakat hiç 'of' diyeni duymadık ve 9 yaşındaki çocukların dahi bu faaliyetlere çok severek katıldıklarını gördük. Zaten sevmeseler tekrar tekrar gelmezlerdi. Şehitlerin yanında olmak ne hissettiriyorsa çocuklarımız tekrar tekrar buraya gelmek istiyor."



İdlibli şehitler



Ülkesindeki savaş nedeniyle 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Hatay'daki kampta yaşamını sürdüren Suriyeli Aya Hamid, Çanakkale'deki izci kampına bu yıl ikinci kez katıldığını söyledi.



Çanakkale şehitleri arasında İdliblilerin de bulunduğunu vurgulayan Hamid, kampta çok güzel zaman geçirdiklerini belirtti.



"Dedelerimizin kardeşliğinin mühür olduğu yere geldik."



Kosovalı izci lideri Afrim Kantarcı da kampa üçüncü kez katıldığını aktardı. İki yıl önce bu kampa Kosova'dan 50 kişiyle geldiklerini kaydeden Kantarcı, "Dedelerimizin savaştığı yere, dedelerimizin kardeşliğinin mühür olduğu yere geldik." dedi.



Kantarcı, şehitlikte arkadaşının büyük dedesinin ismini gördüğünü de sözlerine ekledi.



Boşnak izciler dedelerini anmaya geldi



Kampa, Sırbistan ile Karadağ arasındaki kanton bölgede yer alan Novi Pazar'dan (Yeni Pazar) gelen 50 Boşnak izci de katıldı.



Boşnak izciler, Çanakkale Türküsü ve kendi dillerinde şarkılar söyledi. Kampa katılan, Türk, Suriyeli ve diğer ülkelerden izcilerle iletişim kurmaya çalışan Boşnak izciler, sempatik tavırlarıyla dikkati çekti.



Boşnak izcilerin lideri Amina Aminoviç, Çanakkale'de sadece Türkiye'den değil Novi Pazar ve diğer Balkan ülkelerinden gelen askerlerin de şehit olduğunu söyledi.



Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı dönemde Novi Pazar ve Sancak bölgesinin Osmanlı toprakları arasında yer almadığını vurgulayan Aminoviç, buna karşın bu bölgeden yaklaşık 30 bin Boşnak'ın kendi imkanlarıyla, kaçak yollarla savaşmak için Çanakkale'ye geldiğini tarih kitaplarından öğrendiklerini anlattı.



Aminoviç, Çanakkale'de düzenlenen izci kampına 5 yıldır katıldığını dile getirerek, "Her yıl buraya geliyoruz çünkü burada Türk askerleri ve bizim Boşnak Novi Pazar'dan gelen gelenler birlikte şehit oldu." dedi.



Anneannesinin dedesi Çanakkale'de şehit olan Meyra Çeroviç de büyük dedesinin şehit olduğu yerde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Çeroviç, "Çanakkale'yi çok seviyorum. Buraya dedemi ve diğer şehitleri anmaya geldim. İkinci kez Çanakkale'ye geliyorum." diye konuştu.



Çaroviç, Türkçeyi kentlerinde bulunan Türk Kültür Merkezinde öğrendiğini de sözlerine ekledi.