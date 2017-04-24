Binlerce Genç 'Vefa' Için Buluştu

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen binlerce genç, kamp alanında buluştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" için yurt içi ve yurt dışından yola çıkan öğrenciler, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Kocadere Kamp Alanı'na gelmeye başladı.



Yaklaşık 10 bin öğrencinin katılacağı yürüyüş için otobüsler ile kamp alanına gelen öğrenciler, burada güvenlik kontrolünden geçtikten sonra kamp alanı içerisinde konaklayacakları bölümlere yerleşti.



Gün boyunca kamp alanında kendileri için düzenlenecek etkinliklere katılacak olan öğrenciler, sabah namazının ardından günün ilk ışıkları ile 57. Alaya Vefa Yürüyüşü'ne katılacak.



"Ecdatlarının yürüdüğü yoldan Conkbayırı'na geçecekler"



Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüş için 81 ilden ve yurt dışından katılımcıların kente ulaştığını söyledi.



Gençlerin alanda çeşitli etkinliklere katılacağını anlatan Okur, "Akşamki programlara katılacaklar, daha sonra sabah namazına iştirak edecekler. Öğrenciler sabah namazından sonra tekbirlerle ecdatlarının yani 57. Piyade Alayı'nın yürüdüğü yoldan Conkbayırı'na geçecekler. Oradaki törenin ardından Şehitler Abidesi'ndeki kapanış programına iştirak edecekler."diye konuştu.



Kampa katılan gençlerden İskender Akçan, yeni tanıştıkları arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini, hep birlikte "Çanakkale Ruhunu" yeniden yaşayacaklarını ifade etti.



Çanakkale'yi görmeyi için Kastamonu'dan geldiğini belirten Mehmet Afad ise geçmişi hatırlayınca çok duygulandığını dile getirdi.



Burada kelimelerin anlamsız kaldığını vurgulayan Afad, "Toprakların kolay kolay kazanılmadığını burada daha iyi anladım." ifadelerini kullandı.